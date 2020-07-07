السعودية تهدد بـ «تقويض» اقتصاد العراق

2020/07/07 | 00:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميرغم تخفيض العراق ودول أخرى إنتاجها من النفط الخام، إلا أن كبار اللاعبين في منظمة أوبك يبدو أنهم غير راضين عن النتائج، خاصة السعودية التي هددت بحرب أسعار لا هوادة فيها، وفق تقرير لموقع «أويل برايس».وانخفض إنتاج أوبك لنحو 22.6 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود، إذ التزمت بغداد هذه المرة بالامتثال بنسبة 70 في المئة بالاتفاق بخفض الإنتاج.ويتساءل تقرير الموقع المتخصص في أسواق النفط العالمية: هل هذا كاف لإرضاء السعودية التي هددت بشن حرب نفطية جديدة إذا لم تلتزم الدول الأعضاء في أوبك بالاتفاق؟يقول الموقع إن خطر حرب الأسعار أصبح يلوح في الأفق، والتهديدات ببيع النفط بخصومات ستجعل المشترين ينقبلون على البائعين التقليديين، والتوجه للشراء من المنتج الذي يعرض السعر الأرخص، وهو ما يعني خسارة أسواق وحصص هامة لدول مثل العراق ونيجيريا وأنغولا.فما الذي يمكن للرياض أن تفعله لتجبر بغداد ومنتجين آخرين على الالتزام بخفض إنتاج النفط؟ خاصة في ظل تراجع الطلب في الأسواق بسبب ما فرضته جائحة كورونا.الملجأ الوحيد للسعودية، بحسب التقرير، هو دفع السوق النفطية إلى انهيار في الأسعار، وهذا يعني أن جميع المنتجين سيتحملون كارثة أسوأ مما وقع في الأشهر القليلة الماضية، عندما دخلت المملكة في حرب أسعار مع روسيا.ويشير إلى أن خفض الأسعار قد يعطي الرياض ميزة الاستحواذ على حصص سوقية من منتجين آخرين مثل العراق ونيجيريا وأنغولا، خاصة للمشترين في الصين والهند، ولكن المملكة لن تكون قادرة على الصمود طويلا بأسعار متدنية، وما سيحصل في السوق النفطية لن يفيد أحدا.حتى إن لما تلجأ السعودية لهذا الخيار، فإن الحفاظ على الحصص السوقية سيكون تحديا هاما أمام المنتجين، حيث لا يزال الطلب العالمي متواضعا، خاصة في ظل القيود التي لا تزال على التنقل والسفر وحركة الطائرات التي خفضت الطلب العالمي على النفط بشكل كبير.وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد كشفت في تقرير لها تحذيرا مباشرا من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عندما طلب من نيجيريا وأنغولا تقديم تعهدات بالالتزام بالخفض المتفق عليه في نيسان.وحسب التقرير فقد ألمح وزير الطاقة السعودي في اجتماع عبر الفيديو مع مندوبي المنظمة إلى أن الرياض ستبيع إنتاجها بأسعار مخفضة لتقوض العراق وأنغولا ونيجيريا، بعد ما أشار مندوبا الدولتين إنهما غير مستعدان للالتزام بخفض الإنتاج.أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في شهر نيسان متجاوزة السعودية، بمتوسط 1.75 مليون برميل يوميا مقابل 1.26 مليون برميل للملكة الخليجية.ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على القضية أن وزير الطاقة السعودي قال: «نحن نعرف زبائنكم».وغالبا ما تبيع العراق أنغولا ونيجيريا النفط إلى الصين والهند.وكانت الأسعار تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة في حدود 20 نيسان، ملامسة عتبة 15 دولارا لخام برنت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تهدد بـ «تقويض» اقتصاد العراق) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تهدد بـ «تقويض» اقتصاد العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).