2020/07/07 | 00:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيذكرت وسائل إعلام هندية أن القوات الصينية والهندية انسحبت من منطقة التوتر وخط السيطرة الفعلي الفاصل بينهما، في منطقة جالوان في إقليم لداخ الحدودي، بنحو كيلومتر، في انفراجة للتوتر بين البلدين عقب الاشتباكات التي دارت منتصف الشهر الماضي.وخلفت الاشتباكات بالعصي والحجارة 20 قتيلا وعشرات الجرحى من القوات الهندية، في أسوأ مواجهة بين الطرفين منذ اكثر من 4 عقود.ووفقا لوكالة رويترز، اشتبك الجنود لساعات بالقضبان الحديدية والهراوات مساء يوم 15 حزيران، ولقي بعضهم حتفه بعد السقوط في مياه نهر جالوان شديدة البرودة في غرب الهيمالايا.ولم تؤكد الصين بعد ما إذا كانت قد تكبدت خسائر في صفوف قواتها، لكن عدد قتلى الهند هو الأعلى بمنطقة الحدود منذ أكثر من 5 عقود.وقالت مصادر بالحكومة الهندية، إن الجيش الصيني شوهد الاثنين وهو يفكك خياما ومنشآت في موقع بوادي جالوان بالقرب من مكان الاشتباك.وأضافت المصادر أن عربات شوهدت وهي تنسحب من المنطقة وأيضا من هوت سبرينغز وجوجرا، وهما منطقتان أخريان متنازع عليهما على الحدود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين والهند في طريق التهدئة: انسحابات متبادلة في مناطق التوتر) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين والهند في طريق التهدئة: انسحابات متبادلة في مناطق التوتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).