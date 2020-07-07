2020/07/07 | 00:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يدين اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي

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