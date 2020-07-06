2020/07/07 | 00:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بلاسخارت: ندعو الحكومة الى تحديد الجناة وتقديمهم الى العدالة بسرعة

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