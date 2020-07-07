2020/07/07 | 00:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهادات .. الهاشمي تلقى تهديدات صريحة من هذه الجهة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 00:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهادات .. الهاشمي تلقى تهديدات صريحة من هذه الجهة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهادات .. الهاشمي تلقى تهديدات صريحة من هذه الجهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).