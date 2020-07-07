تداعيات اغتيال الهاشمي.. جملة تغييرات على مستوى ضباط الأمن

2020/07/07 | 00:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستجري قريباً جملة تغييرات على مستوى ضباط الأجهزة الأمنية على خلفية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات، لوكالة شفق نيوز، إن "جملة تغييرات ستصدر خلال الايام القليلة القادمة بحق بعض الضباط غير القادرين على اتمام المهام الموكلة إليهم".

ولم يخض المصدر في مزيد من التفاصيل.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أمر الاثنين باعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية العميد الركن محمد قاسم من منصبه على خلفية اغتيال الهاشمي.

وتتمركز الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية في قاطع الرصافة ببغداد.

وكان الكاظمي قد توعد في بيان بملاحقة المتورطين في اغتيال الهاشمي.



وقال إنهم "مجموعة خارجة عن القانون".

وفي وقت سابق الاثنين، أطلقت مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين النار على الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد، ما أدى لمقتله.

وهشام الهاشمي البالغ من العمر ٤٧ عاماً، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وهو كاتب له دراسات ستراتيجية عديدة.

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