امريكا واغتيال الهاشمي

2020/07/07 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي..❇️امريكا تسعى لايجاد ذريعة لحمل الحكومة بقوة على تنفيذ مبدا حصر السلاح بيد الدولة❇️امريكان الان بحاجة الى خلق اي مبرر يمنحها اطالة امد تواجدها في العراق❇️امريكا مستمرة بمحاولاتها البائسة لاتهام سلاح المقاومة بالارهاب❇️امريكا اليوم تعمد لصناعة راي عام دولي واقليمي ومحلي ضد فصائل المقاومة لتبرير استهدافها عما قريب وفتح جبهة المواجهة معها بشكل […]

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