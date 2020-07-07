الكعبي: حادثة اغتيال الهاشمي تنذر بعواقب خطيرة تستهدف اثارة الفوضى

2020/07/07 | 00:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادعزى حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، باستشهاد الخبير الامني والاستراتيجي هشام الهاشمي خلال هجوم مسلح وسط العاصمة بغداد .وقال الكعبي في بيان،" نتقدم بخالص العزاء والمواساة الى اسرة ومحبي الراحل الهاشمي"، لافتا الى ان "حادثة اغتيال الهاشمي اليوم واستمرار عمليات القتل والاختطاف ، تنذر بعواقب خطيرة تستهدف اثارة الفوضى وزعزعة امن واستقرار البلاد ".يشار الى ان مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم الاثنين، على اغتيال الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة وسط بغداد.

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