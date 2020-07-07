قبل اغتياله بساعة.. الهاشمي يكشف عن ملفات فساد

2020/07/07 | 00:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل اغتيال الخبير والباحث بالشأن الأمني هشام الهاشمي، كشف عن عدة ملفات تخص العملية السياسية والفساد في العراق.وقال الهاشمي، قبل ساعة من اغتياله أمام منزله في بغداد، في تصريحات له، إنه كان عائداً من أحد الاجتماعات، لبحث عدة قضايا تخص الوضع السياسي في البلد.وأوضح الهاشمي أن الدولة العراقية تعاني من ملفات ضخمة في […]

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