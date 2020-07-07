أطباق يمكنك تناولها بالليل دون زيادة وزنك

2020/07/07 | 00:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوما ما يطالبنا خبراء التغذية بعدم تناول الطعام في المساء وقبل النوم، لتجنب ثقل المعدة وقلة النوم وزيادة الوزن.لذا من المهم اختيار الأطعمة لتناول العشاء بعناية، وفي التقرير الذي نقلته مصراوي” عن “Bright Side” الأمريكي، 6 أطباق يمكنك تناولها في الليل دون زيادة الوزن 1- البيض مصدر للبروتين الكامل الذي يحتوي على […]

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