2020/07/07 | 00:51 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي معزيا بالهاشمي: لن نسمح بعودة الاغتيالات إلى المشهد العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 00:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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