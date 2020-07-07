2020/07/07 | 01:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية، الثلاثاء، بيانا بشأن مقتل الخبير الامني هشام الهاشمي.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “بناء على حادث اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي على يد مجهولين في منطقة زيونة ببغداد، وفي إطار متابعة الإجراءات التحقيقية والاستخبارية لكشف ملابسات الحادث الإجرامي وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل، امر وزير الداخلية عثمان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من الداخلية بشان اغتيال الهاشمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من الداخلية بشان اغتيال الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).