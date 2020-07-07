اغتيال‭ ‬المستشار‭ ‬الأمني‭ ‬الهاشمي بعد‭ ‬آخر‭ ‬تصريحاته‭ ‬حول‭ ‬خلايا‭ ‬الكاتيوشا

2020/07/07 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي‭ ‬يعزي‭ ‬عائلة‭ ‬الفقيد‭ ‬ويتعهد‭ ‬تقديم‭ ‬الجناة‭ ‬للعدالة بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ اغتيل المستشار الامني في شؤون الجماعات المسلحة والارهاب هشام الهاشمي في هجوم مسلح من مجهولين في وسط بغداد، حيث أصيب إصابات بليغة من سلاح كاتم، وتوفي بعد نقله للمستشفى مباشرة.وقال مصدر ، إن مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين أطلقت النار على الخبير الأمني […]

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