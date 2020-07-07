ساعة صفر الانهيار

2020/07/07 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هل بات العراق مرشحاً لعودة الاغتيالات والفوضى الامنية في الشارع بعدَ عدد من العمليات التي نفذها “مجهولون معلومون” في الخارطة السياسية العراقية؟ هذا التساؤل يجد له أكثر من اجابة ، منها أنّ الصراع الموجود بين الدولة واللادولة اليوم لابد أن يسفر عن صفحة من عدم الاستقرار إذا اختلّت المعادلة التي قام عليها […]

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