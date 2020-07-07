كركوك:خلاف للعرب والتركمان مع العمليات المشتركة

2020/07/07 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬كركوك‭- ‬فريد‭ ‬حسن‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ حمّل ممثلو المكونين العربي والتركماني في محافظة كركوك، الاثنين، قيادة العمليات المشتركة مسؤولية تواجد أي ضابط من قوات البيشمركة في قيادة عمليات المحافظة أو أي موقع آخر داخل الحدود الإدارية للمحافظة.وحذر حسن توران نائب رئيس الجبهة التركمانية من محاولة التخطيط لانضمام كركوك لاقليم كردستان .وذكر […]

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