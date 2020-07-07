2020/07/07 | 01:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تشكل لجنة للتحقيق بإغتيال الهاشمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 01:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تشكل لجنة للتحقيق بإغتيال الهاشمي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تشكل لجنة للتحقيق بإغتيال الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).