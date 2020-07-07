رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع أحد “مواهب” أكاديمية برشلونة

2020/07/07 | 01:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع الإسباني الشاب بابلو مورينو البالغ من العمر 18 عاما، أحد لاعبي كرة القدم الواعدين لمدة 4 سنوات.واجتاز بابلو مورينو، الفحوصات الطبيبة اللازمة ووقع على عقد انضمامه إلى صفوف الفيرق الإنجليزي، قادما من فريق يوفنتوس الإيطالي مقابل 10 ملايين يورو أي حتى 2024.وانضم المهاجم الواعد […]

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