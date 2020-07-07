التربية تنفي إيقاف الدوام لمدة أسبوعين نتيجة وجود إصابات بكورونا

2020/07/07 | 01:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، الانباء التي تحدثت حول ايقاف الدوام لمدة اسبوعين نتيجة وجود اصابات بفيروس كورونا.

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