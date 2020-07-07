تضامن رفاقي راسخ مع الاتحاد العام التونسي للشغل - الاتجاه الماركسي المعاصر

2020/07/07 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاتجاه_الماركسي_المعاصر تحية رفاقية طيبة......تلقينا نبأ تهديدات الرفيق والمناضل العمالي نورالدين الطبوبي ألأمين ألعام للأتحاد ألعام التونسي للشغل من أطراف مجهولة في منصات ألتواصل ألأجتماعي.أن ألأتجاه ألماركسي ألمعاصر يستنكر بشدة ويدين هذه ألممارسات وألأساليب ألأرهابية بحق الناشطين وقادة الحركه العمالية التونسيه، ونعتقد بأن دافع رسالة التهديد يرجع ألى تحركات ونشاطات ألطبقه ألعامله التونسيه بقيادتكم وثمرة النضال ا ......





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