هشام الهاشمي ليس الأول ولن يكون الأخير - جلال الصباغ

2020/07/07 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ مرة أخرى يُقدم القتلة على ارتكاب جريمة جديدة ويقتلون هشام الهاشمي الخبير السياسي والأمني أمام منزله وبدم بارد، لينظم لقافلة أكثر من 800 شاب وشابة اغتالتهم أيادي المليشيات دون حساب، فالمليشيات والقتلة هم من يحاسبون ولا احد يحاسبهم، لأن الدولة هي المليشيات والمليشيات هي الدولة! مرة أخرى سيظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كما ظهر من قبله المالكي والعبادي وعبد المهدي ليشكل لجنة تحقيقيه وتنتهي ال ......





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