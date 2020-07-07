رئيس الجبهة التركمانية: اتفاقات سياسية لا امنية وراء نشر البيشمركة بكركوك

2020/07/07 | 01:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، بان اتفاقات سياسية لا امنية وراء نشر البيشمركة بكركوكوقال الصالحي في حديث لقناة “العهد” اليوم الثلاثاء،: “كان على الكاظمي مشاورة مكونات كركوك قبل قراره بإعادة البيشمركة” مبينا ان “البيشمركة مارست افعالا انتهكت حقوق الانسان في كركوك”.واضاف ” كان على الكاظمي مشاورة مكونات كركوك قبل قراره بإعادة البيشمركة” مشيرا […]

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