التربية تنفي تاجيل الدوام لاسبوعين

2020/07/07 | 01:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الاعلامي لوزير التربية علي حميد مخلف، ما ورد في بعض وسائل الاعلام من حديث عن ايقاف الدوام لمدة اسبوعين نتيجة اصابات بفايروس كورونا، فيما بين انه عارٍ عن الصحة.واكد المكتب الاعلامي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز” ان “الاجراءات الصحية التي حصلت كانت نتيجة التنسيق بين وزارتي التربية والصحة من اجل الحفاظ […]

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