لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية للاستخبارات للتحقيق في اغتيال الهاشمي

2020/07/07 | 01:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى لمتابعة الإجراءات المتعلقة بعملية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي على يد مجهولين في منطقة زيونة ببغداد .وقال بيان عن الوزارة ان وزير الداخلية عثمان الغانمي امر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية مدير عام الاستخبارات ومدير مكافحة اجرام بغداد تتولى […]

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