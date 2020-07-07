المالكي: اغتيال الهاشمي محاولة لجر العراق إلى الفوضى والقتل

2020/07/07 | 01:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، حادث اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي، مؤكدا انها محاولة لجر العراق الى الفوضى والقتل.

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