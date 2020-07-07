الأخلاق الحرّة نظرة نقدية للأخلاق الإقتصادية - معتز نادر

2020/07/07 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#معتز_نادر الأخلاق الحرّة *الذكية * نظرة نقدية للأخلاق الإقتصادية ...أنا انظر للحياة ولنفسي وللنظام المركب لأهواء البشر بفضول وتحفظ وأحيانا بسأم ومع ذلك لا استطيع إلا ان انصت حيال عذابات وإحساس الألم وخيبة الأمل التي تجتاح اولئك ممن لم تسنح لهم الفرصة أن يقولوا كلمتهم في الحياة ، أنا اشعر بالعبث عندما يستمر هذا الشعور تجاه الأخرين بمطاردتي طوال سنوات إلا أن ينكفئ بين الفينة والأخرى ليتبدل في لحظة ......





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