الفتح: اغتيال الهاشمي فعل إجرامي يعكس الحاجة الملحة لتطوير الأداء الأمني

2020/07/07 | 02:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، عملية اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي، مؤكدا انه فعل اجرامي يعكس الحاجة الملحة لتطوير الاداء الامني.

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