حمودي يدين اغتيال الهاشمي ويحذر من استغلال الدماء لتضليل العدالة

2020/07/07 | 02:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، اليوم الثلاثاء، باغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي، فيما حذر من استغلال الدماء من اجل خلط الاوراق وتضليل العدالة.

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