القاموس القرآنى : سبيل (2 ) الكافرون يُضلُّون عن الإسلام سبيل الله جل وعلا . - أحمد صبحى منصور

2020/07/07 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى : سبيل (2 ) الكافرون يُضلُّون عن الإسلام سبيل الله جل وعلا .



1 ـ عن دور الوحى الشيطانى في الاضلال قال جل وعلا : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِا ......





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