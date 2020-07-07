شخصيات عراقية تدين اغتيال الهاشمي وتتوعد القتلة

2020/07/07 | 03:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، الاثنين، التعازي باستشهاد الخبير الامني هشام الهاشمي، فيما اشار الى ان أقل الواجب الكشف عن المجرمين وإحالتهم ا...

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