المرجع الديني علوي كركاني : آية الله السيستاني رمز الوحدة الوطنية في العراق

2020/07/07 | 06:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندّد المرجع الديني "اية الله السيد محمدعلي علوي كركاني"، بإساءة صحيفة سعودية الى مقام المرجعية العليا في العراق؛ مؤكدا ان "اية الله السيد علي السيستا...

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