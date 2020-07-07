السفارة الايرانية ببغداد تدين بشدة اغتيال الهاشمي

2020/07/07 | 06:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد بشدة عملية اغتيال الخبير الامني والمحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي....

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