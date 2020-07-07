الكاظمي يامر باعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية

2020/07/07 | 06:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية العراقية، ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمر باعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه....

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