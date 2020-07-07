العراقيون والدرس اللبناني  

2020/07/07 | 07:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا نعتقد ان السياسيين العراقيين يمرون مرور الكرام من امام التطورات التي يشهدها لبنان هذه الايام، سواء المناهضون منهم للسياسة الامريكية أو المتيمون به...

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