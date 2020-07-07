2020/07/07 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مسعد_عربيد "في مجتمع يتنكر للعدالة ويفرض الفقر ويسوده الجهل، وحيث تشعر طبقة، أي طبقة،بأنه (المجتمع) ليس سوى مؤامرة منظمة للقهر والنهب والاحتقار، في مجتمع كهذا لا يمكن أنْ يتوفر الأمان لا للفرد ولا للمتلكات."فريدريك دوجلاس (1818 ــ 1895)مفكر وكاتب ومناضل أميركي أسودتناولت في الفصول السابقة بعض جوانب العُنصرية وإشكالياتها في الولايات المتحدة وهو، بدون شك، موضوع معقد ومتشعب.



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحو فهم مادي للعِرق في أميركا - مسعد عربيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحو فهم مادي للعِرق في أميركا - مسعد عربيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).