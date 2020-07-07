هبوط طائرة يشتبه في أنها محملة بالمخدرات على طريق سريع بالمكسيك

2020/07/07 | 08:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت طائرة ركاب صغيرة من طراز “بي إيه إي125” ويشتبه في أنها تحمل مئات الكليوات من المخدرات على طريق سريع في ولاية كوينتانا رو الواقعة بجنوب المكسيك واحترقت في ما بعد.وأظهرت العديد من الصور التي نشرتها وزارة الدفاع المكسيكية، الدخان وهو يتصاعد من الطائرة أثناء وقوفها على طريق ريفي السريع للسيارات.وذكرت الوزارة أن […]

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