شكوك باختراق الصين التكنولوجيا الغربية عبر جواسيسها؟

2020/07/07 | 08:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من مواجهة تهديد من خلال الصين أشار إلى أن ذلك يتعلق مثلا بالتجسس.وقال زيهوفر لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر يوم الأحد: “تأتي من الصين تهديدات هجينة يتعين علينا مواجهتها”، وأضاف: “إننا نعلم أن الصينيين مهتمون ببنيتنا التحتية الحساسة”.وتابع أن ذلك يحدث بالتوازي مع […]

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