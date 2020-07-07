الأوليغاركية في العراق والأغلبية الفقيرة للشعب العراقي. - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/07/07 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد التغيير في 2003 تقلدت الحكم اقلية تمسك بالثروات الطائلة اغتنت من وراء السلطة يمكن ان نطلق عليها ( الاوليغاركية) او الطغمة المالية الحاكمة المسؤولة عن ادارة شؤون البلاد , الى جانب وجود اغلبية فقيرة تعاني الأزمات المعيشية والاقتصادية انتفضت للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل والحياة الحرة الكريمة, وتحاول تأمين الحد الأدنى من العيش في ظل غياب الشفافية والمساءلة مع تغييب كامل لدور السلطة التشريعي ......





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