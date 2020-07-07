شاهد: فيديو جديد يوضح تفاصيل مهمة لحظة اغتيال الهاشمي

2020/07/07 | 08:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو جديد تفاصيل مهمة لحظة اغتيال مسلحين مجهولين الباحث والخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي قرب منزله في العاصمة العراقية بغداد....

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