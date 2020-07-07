الجمهور يفتح النار على أحمد الفيشاوي

2020/07/07 | 08:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح الجمهور النار على الفنان أحمد الفيشاوي؛ بسبب تعليقه على حكم المحكمة الذي صدر في قضية نفقة ابنته والذي أنصفه ورحمه من دفع مبلغ مالي ضخم بشأن إلزامه بدفع أجر سكن ابنته من طليقته هند الحناوي، حيث أن فرحته بالحكم واعتباره انتصارا على طليقته جعل متابعيه يفسرونه على أنه شماتة في طليقته وابنته.ونشر الفيشاوي، […]

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