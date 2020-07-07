الثلاثاء يتمسك بحرارة أمس.. وأخبار “غير سارة” عن طقس الثلث الأخير من تموز الجاري

2020/07/07 | 08:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشهد مناطق العراق كافة، استمرار الاجواء الحارة خلال اليوم الثلاثاء، فيما تنتظر البلاد موجة شديدة السخونة في الثلث الاخير من شهر تموز الجاري.وقال المتنبئ واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “تستمر الأجواء الحارة والمرهقة خلال يوم الثلاثاء، وتكون حالة السماء صافية واحيانا تظهر السحب في اماكن متفرقة من البلاد”.[…]

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