طريقة عمل الكباب النباتي

2020/07/07 | 08:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يكون الكباب النباتي لذيذًا بنفس القدر ويمكن صنعه بسهولة في المنزل.وشارك الطاهي الشهير كونال كابور مؤخرًا وصفة كباب نباتي على Instagram ونقلتها “صدى البلد”.الشيء المثير للاهتمام هو أنه يمكنك طهوه بالخضروات التي تختارها أو أي شيء متاح في المنزل.بالنسبة للوصفة ، يستخدم Kapur الجزر والفاصوليا والقرنبيط.علاوة على ذلك […]

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