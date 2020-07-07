ما سر الكرسي الذي صنعته أرامكو للملك سعود

2020/07/07 | 08:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر حساب “الملك سعود” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة نادرة للكرسي الذي صنعته شركة أرامكو، خصيصا للعاهل السعودي الراحل.وقال الحساب إن الكرسي صنع عام 1960 في بيروت، بمواصفات خاصة للملك سعود، ليناسب ضخامة جسمه وطوله الذي بلغ 204 سم، بعدما تعذر وجود كراسي مناسبة له عند زيارته للشركة.وأوضح الحساب أن الشركة […]

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