خبير اقتصادي: الحكومة افتعلت الازمة المالية واسعار النفط بدأت بالارتفاع

2020/07/07 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان الحكومة افتعلت الازمة المالية ولايوجد مبرر لاستمرار الاقتراض الخارجي او الداخلي حتى نهاية العام الجاري، لافتا الى ان اسعار النفط بدأت بالتعافي وقد يحتاج العراق الى مبالغ قليلة بالامكان توفرها داخليا لسد حاجته.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الازمة المالية لم تكن بالحجم الذي روجت له الحكومة، […]

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