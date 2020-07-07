بكين خالية من إصابات كورونا

2020/07/07 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الصينية إنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصمة بكين طيلة يوم الـ6 من تموز.

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