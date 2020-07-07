2020/07/07 | 08:36 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل لجنة تحقيقية حول مقتل الهاشمي.. وهذا موقف الداخلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 08:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

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