لعبة PUBG تحقق أرباحاً تقدر بـ3 مليارات دولار خلال 7 أشهر فقط

2020/07/07 | 08:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةحققت لعبة Battlegrounds أو PUBG Mobile نجاحًا كبيرًا فى مضاعفة أرباحها على إلى أكثر من 3 مليارات دولار خلال سبعة أشهر فقط حول العالم، إذ كشف تقرير حديث لشركة Sensor Tower للتحليلات أن شركة Tencent Gamesوصلت إلى معلم بارز من إنفاق اللاعبين على PUBG ونسختها الصينية التى تحمل اسم Game For Peace.ووفقا لموقع timesnownews، فى هذا العام وحده، جمعت اللعبتان 1.3 مليار دولار، وبلغت العائدات ذروتها عند مستوى قياسى بلغ 270 مليون دولار فى مارس خلال ذروة جائحة COVID-19 وعمليات الإغلاق فى جميع أنحاء العالم.وكان الإنفاق العالمى للنصف الأول من عام 2020 أكبر بأكثر من أربعة أضعاف من الألعاب الأخرى مثل Garena Free Fire من Garena ، التى جمعت أكثر من 300 مليون دولار حتى الآن هذا العام.وفى الوقت نفسه، حققت لعبة Knives Out من NetEase أكثر من 260 مليون دولار، وحصلت Call of Duty: Mobile from Activision ، بالشراكة مع Tencent’s Timi studio ، على أكثر من 220 مليون دولار من الإيرادات حتى الآن.من الجدير بالذكر أن النسخة الصينية من اللعبة، Game For Peace، قد ولدت غالبية الإيرادات، وبالتالى جمعت 1.6 مليار دولار من إنفاق اللاعبين على متجر التطبيقات الصينى وحده، أو 52 فى المئة من الإجمالي. وفى جميع أنحاء العالم، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية بحوالى 14 فى المئة من الإيرادات، بينما تحتل اليابان المراكز الثلاثة الأولى بنسبة 5.6 فى المئة، ويشكل Apple App Store أكبر حصة من الإيرادات، حيث يمثل 79 فى المئة من إجمالى إنفاق اللاعبين، والوقت نفسه، يمثل متجر Google Play نحو 21 فى المئة من الإيرادات.وجمعت PUBG Mobile و Game For Peace ما مجموعه 734 مليون عملية تنزيل على مستوى العالم، إذ تحتل الهند المرتبة الأولى فى التنزيلات، حيث حققت حوالى 175 مليون عملية تثبيت حتى الآن، أو 24 فى المئة من الإجمالي.وتحتل الصين المرتبة 16 فى المئة من جميع التنزيلات، بينما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة بنسبة 6.4 فى المئة، ويمثل متجر Google Play حصة الأسد من التنزيلات بنسبة 65 فى المئة من جميع عمليات التثبيت بينما يمثل متجر تطبيقات Apple نحو 35 فى المئة من الإجمالي.

