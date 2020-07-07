بكين خالية من إصابات جديدة بكورونا

2020/07/07 | 08:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقالت سلطات العاصمة الصينية بكين إنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا طيلة يوم الـ6 من تموز الجاري.وسجلت بكين على مدى الأيام الماضية إصابات يومية في فترة حملت مخاوف من انتشار بؤرة تفش جديدة انطلقت من سوق شعبي بالمدينة لبيع الخضار.ودارت الشبهات بداية حول أسماك السلمون ومن ثم تبعتها مواد غذائية أخرى، حيث كانت ربع أحياء المدينة تسجل إصابات جديدة.

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