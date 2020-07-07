المالكي : اغتيال الهاشمي محاولة لجر العراق للفوضى والقتل

2020/07/07 | 08:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي .وقال في تغريدة له ‏ندين ونستنكر حادث اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي.وعد المالكي العمل محاولة لجر العراق الى الفوضى والقتل من خلال الاتهامات المتبادلة، وهو ما سينعكس سلباً على وحدة الموقف العراقي.واضاف فالحذر ثم الحذر من مخططات اعداء العراق.

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