2020/07/07 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اسباب تأخر تنفيذ احكام الإعدام بحق المحكومين، لافتا الى أهمية تحرك البرلمان باعتباره الرقيب على السلطة التنفيذية من اجل حل هذه الإشكالية.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محاكم الجنايات تصدر قرارات بالاعدام لكن مصادقة رئيس الجمهورية غالبا ماتتأخر وهذا لوحظ في عهد الرؤساء الطالباني وما بعده […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني يوضح أسباب تأخر تنفيذ احكام الإعدام …البرلمان مطالب بالتحرك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني يوضح أسباب تأخر تنفيذ احكام الإعدام …البرلمان مطالب بالتحرك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).