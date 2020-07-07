الرافدين يعلن صرف رواتب منتسبي الداخلية عبر الماستر كارد

2020/07/07 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، إطلاق رواتب منتسبي بعض مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "للمرة الأولى تم صرف رواتب منتسبي مديريات ( الشرطة الاتحادية - المرور العامة - النجدة - الدفاع المدني ) لشهر حزيران الكترونيا عبر الماستر كارد ومن الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا".

وأضاف انه "تم أيضا إطلاق رواتب منتسبي وزارة الداخلية المقر العام"، مشيرا الى انه "بإمكان المنتسبين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".

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